В Хакасии депортировали мигранта из Таджикистана, отсидевшего за терроризм Осужденного за терроризм гражданина Таджикистана депортировали в Хакасии

Москва3 июл Вести.В Хакасии депортировали гражданина Таджикистана, признанного виновным по делу о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Отмечается, что мигрант был осужден на восемь лет лишения свободы и отбывал наказание в одной из исправительных колоний региона. После окончания срока было принято решение выдворить его из страны.

Уроженец Республики Таджикистан 1982 года рождения был осужден за содействие террористической деятельности и отбывал наказание в исправительной колонии УФСИН России по Республике Хакасия. После истечения назначенного ему судом наказания… дальнейшее пребывание мужчины на территории нашей страны органами ФСБ России было сочтено нежелательным говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что после освобождения иностранца поместили в Центр временного содержания, а затем отправили в родную страну.