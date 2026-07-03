Гражданина Таджикистана осудили на 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках

Суд приговорил иностранца к 15 годам, он готовил теракт в Ессентуках Гражданина Таджикистана осудили на 15 лет за подготовку теракта в Ессентуках

Москва3 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Таджикистана по уголовному делу о подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина планировал совершение террористического акта на автовокзале города Ессентуки Ставропольского края. Его умысел был предотвращен после того, как он провел видеосъемку места для совершения теракта.

Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима написано в канале суда

Первые 4 года назначенного срока он будет отбывать в тюрьме. Также мужчина оштрафован на 500 000 рублей.