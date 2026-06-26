В Хакасии мужчина получил 6 лет колонии за ложное сообщение об угрозе взрыва

Ложное сообщение об угрозе взрыва стоило жителю Иркутской области 6 лет колонии В Хакасии мужчина получил 6 лет колонии за ложное сообщение об угрозе взрыва

Москва26 июн Вести.Абаканский городской суд приговорил 35-летнего жителя Иркутской области к 6 годам колонии общего режима за ложное сообщение об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале столицы Хакасии. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В октябре 2025 года осужденный, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Абакан в состоянии алкогольного опьянения, с целью дестабилизации деятельности органов власти сообщил в дежурную часть полиции города заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве поезда на станции Абакан. Для проверки ложного сообщения об угрозе взрыва более чем на 3 часа отвлечены от выполнения функциональных обязанностей силы и средства специализированных служб полиции поясняется в Telegram-канале надзорного ведомства

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.