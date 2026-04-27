За ложное сообщение о бомбе в аэропорту новосибирец получил условный срок

Новосибирца осудили условно на 3 года за ложное сообщение о бомбе в аэропорту За ложное сообщение о бомбе в аэропорту новосибирец получил условный срок

Москва27 апр Вести.Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о теракте в аэропорту. Ему назначено 3 года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что подсудимый, находясь в кафе международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина, из хулиганских побуждений оставил свой рюкзак рядом с посетителем и заявил, что внутри находится взрывное устройство, которое скоро сработает. После этого мужчина скрылся.

Однако при обследовании рюкзака и прилегающей территории взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.

В этой связи приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года.