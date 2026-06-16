В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о госизмене и подготовке к теракту Житель Хабаровского края приговорен к 23 годам лишения свободы за госизмену

Москва16 июн Вести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Хабаровского края, он признан виновным в государственной измене и подготовке к террористическому акту, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2022 года осужденный с сообщниками контактировали с представителями спецслужб Украины и по их заданию передали сведения о расположении военных объектов. В целях совершения террористического акта приобрели необходимую экипировку и изготовили взрывное устройство. В одной из групп виновный разместил высказывание с призывом к террористической деятельности.

Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей отмечается в сообщении

Приговор вступил в законную силу.