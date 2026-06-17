Москва17 июн Вести.В Хабаровске суд вынес приговор жителю Биробиджана за преступления, связанные с терроризмом. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Установлено, что мужчина после освобождения из тюрьмы в сентябре 2024 года связался с представителем террористической организации и согласился за деньги выполнять задания в интересах Украины.

Он изучил, как делать зажигательные смеси, купил нужные компоненты, испытал одну смесь в заброшенном доме в Биробиджане и спрятал готовую смесь в тайнике. Также он выбрал место для преступления и продумал, как будет скрываться после свершения теракта. За это он получил больше 50 тысяч рублей. Но довести задуманное до конца он не успел — его задержали сотрудники ФСБ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы говорится в сообщении

Первые 7 лет осужденный проведет в тюрьме, а потом — в колонии особого режима. Кроме того, ему нужно заплатить штраф в 400 тысяч рублей, а после освобождения его свобода будет ограничена еще на 1 год и 10 месяцев.