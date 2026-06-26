За подготовку теракта на железной дороге в Кропоткине мужчина получил 8 лет

Суд дал мужчине 8 лет за подготовку теракта на железной дороге на Кубани За подготовку теракта на железной дороге в Кропоткине мужчина получил 8 лет

Москва26 июн Вести.Мужчина приговорен Южным окружным военным судом к 8 годам лишения свободы за подготовку теракта на объектах железнодорожной инфраструктуры в Кропоткине Краснодарского края, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе суда, состоялось оглашение приговора обвиняемому по статьям УК РФ "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт".

Суд приговорил мужчину к 8 годам за подготовку теракта на железной дороге на Кубани говорится в сообщении

Было установлено, что 3 октября 2025 года подсудимый, вступивший в переписку с неустановленным лицом, согласился за денежное вознаграждение совершить теракт.

Он должен был поджечь на территории Кропоткина объекты железнодорожной инфраструктуры – три релейных шкафа.