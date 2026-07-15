Двое молодых людей осуждены на 6 и 13,5 лет за диверсии на Кубани

В Краснодаре вынесли приговор двум молодым людям, поджигавшим военную технику Двое молодых людей осуждены на 6 и 13,5 лет за диверсии на Кубани

Москва15 июл Вести.В Краснодаре вынесли приговор двум молодым людям, которые признаны виновными в совершении диверсий на территории Кавказского района. Одного отправили в колонию на 13,5 лет, другого – на 6. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 19-летнего Владимира Суржанского (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 281, п. "а" ч. 2 ст. 281, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 150 УК РФ) и Дмитрия Рыбка (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ)… Владимиру Суржанскому - 13 лет 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме, и с отбыванием оставшейся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима… Дмитрию Рыбка - 6 лет в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2025 совершеннолетний Суржанский связался через Telegram с неизвестным, который предложил ему 700 американских долларов за поджоги военных и инфраструктурных объектов. Фигурант согласился и привлек к преступлению друга, которому на тот момент еще не было 18 лет. Вдвоем они проникли на территорию воинской части и попытались поджечь технику, но не смогли завершить начатое из-за травмы младшего соучастника.

Кроме того, в указанный период Суржанский поджег электровоз, снял свои действия на видео и отправил неустановленному следствием заказчику. За этот эпизод он должен был получить 80 тысяч рублей.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в установленном порядке.