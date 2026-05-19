Иностранец осужден на 16 лет за поджог релейного шкафа в Москве

Суд вынес приговор иностранцу, устроившему теракт на железной дороге в Москве Иностранец осужден на 16 лет за поджог релейного шкафа в Москве

Москва19 мая Вести.Вынесен приговор в отношении иностранца, устроившего теракт на железной дороге в Москве. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор иностранному гражданину, который совершил поджог релейного шкафа на перегоне станций Москва 3 – Маленковская. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ… Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы говорится в Telegram-канале ведомства

Первые 4 года срока фигурант проведет в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.