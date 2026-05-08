Член банды спецназовцев приговорен к 18 годам за заказные убийства

Москва8 мая Вести.В Москве суд вынес приговор члену банды спецназовцев, совершавших заказные убийства. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Приговором Басманного районного суда города Москвы от 7 мая 2026 года Трушков Николай Иванович признан виновным в совершении убийства и пяти преступлений покушения на убийство говорится в сообщении

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 48 млн рублей.