Суд в Подмосковье приговорил четверых членов банды к срокам от 14 до 24 лет

Четверо членов банды убийц в Подмосковье получили от 14 до и 24 лет колонии Суд в Подмосковье приговорил четверых членов банды к срокам от 14 до 24 лет

Москва7 авг Вести.В Московской области суд и коллегия присяжных заседателей признали виновными четверых членов банды, которые совершали противоправные действия, в том числе убийство, для устрашения граждан и завладения их имуществом, сообщает региональный главк СК России.

В зависимости от степени участия каждого они признаны виновными в совершении серии преступлений, в том числе убийства, а также в участии в банде (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ) говорится в публикации

Как установили следствие и суд, двое граждан иностранного государства в сентябре 2009 года создали в Подмосковье банду, в которую вовлекли несколько соотечественников. В 2014 году в поселке Развилка Ленинского района члены банды убили соотечественника, чтобы разделить криминальное влияние.

На след членов банды следователям и оперативникам удалось выйти только в 2017 году. Они поочередно были задержаны. К тому времени один из организаторов банды уже скончался.

В ходе следствия с одним из бандитов было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В 2019 году суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с вердиктом присяжных заседателей, суд приговорил двоих подсудимых к 21 и 24 годам колонии строгого режима, еще двоих – к 14 и 19 годам колонии строгого режима.