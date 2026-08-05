В Петербурге мужчину приговорили к 15 годам за совершенные в 1990-х убийства

В Санкт-Петербурге мужчину осудили за убийства, совершенные в 1990-х В Петербурге мужчину приговорили к 15 годам за совершенные в 1990-х убийства

Москва5 авг Вести.В Санкт-Петербурге мужчину осудили за убийства, совершенные в 1994-1995 годах. Об этом сообщает управление СК России по Санкт-Петербургу в MAX.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 17.1, пп. "а", "е","з" ст. 102 УК РСФСР (в редакции закона РФ от 29.04.1993 № 4901-1), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, пп. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР (в редакции закона РФ от 29.04.1993 № 4901-1) пишет СК

По данным следствия, в октябре 1994 года фигурант вместе с еще одним мужчиной вступили в преступную группу. В этом же месяце за деньги они расстреляли мужчину у дома по улице Федюнинского в городе Ломоносов и ранили его водителя. Затем, в декабре, они убили еще одного человека, в этот раз использовав нож.

В январе 1995 года в Ленинградской области они расстреляли еще двоих человек. Эти преступления были совершены с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия других преступлений, совершенных ранее в Петербурге и области.

Следователи и оперативные подразделения заново изучили старые улики, восстановили ход событий и получили неопровержимые доказательства. Это позволило задержать обвиняемого в 2024 году.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 15 годам в колонии строгого режима.