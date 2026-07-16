В Вологодской области осужденный пожизненно признался в еще одном убийстве Отбывающий пожизненный срок рецидивист осужден за еще одно убийство в Вологде

Москва16 июл Вести.В Вологодской области рецидивист, отбывающий пожизненный срок за особо тяжкие преступления, признан виновным в еще одном убийстве, совершенном в 2005 году. За жестокую расправу над незнакомым мужчиной его приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Поскольку в 2008 году он был приговорен к пожизненному заключению за совершение особо тяжких преступлений, он продолжит отбывать пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тело человека обнаружили в октябре 2005 года на улице Пионерской в Вологде. Тогда было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть его по горячим следам не удалось, и расследование приостановили.

Спустя несколько лет производство возобновилось и вскрылись неизвестные ранее факты, в том числе благодаря сотрудникам криминалистического центра СКР. Удалось установить, что именно осужденный причастен к убийству мужчины.

Без каких-либо причин и повода нанес фрагментом металлической трубы множественные удары по различным частям тела ранее незнакомому ему 40-летнему мужчине. С целью скрыть совершение преступления фигурант и его знакомый… на автомобиле переместили потерпевшего на другой участок местности, где соучастник поленом нанес потерпевшему удары в область головы, после чего тело потерпевшего спрятали, забросав его мусором указывает ведомство

Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастника преступления прекращено в связи с его смертью.