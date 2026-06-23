Пьяный новосибирец зарезал знакомого на глазах у его матери и получил 9 лет

Житель Новосибирской области получил 9 лет за убийство знакомого ножом Пьяный новосибирец зарезал знакомого на глазах у его матери и получил 9 лет

Москва23 июн Вести.Житель Мошковского района 50 лет получил 9 лет колонии строгого режима за убийство знакомого, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 октября 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в селе Барлак, в ходе ссоры нанес потерпевшему один удар кухонным ножом в область грудной клетки слева. От полученного проникающего колото-резаного ранения с повреждением легкого потерпевший скончался на месте происшествия. Убийство произошло в присутствии матери погибшего, которая также проживала в этой квартире отметили в пресс-службе

Во время следствия и на суде обвиняемый заявлял, что не собирался убивать потерпевшего и что тот сам наткнулся на нож. Однако суд, изучив доказательства, признал эту версию несостоятельной.