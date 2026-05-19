Житель Хакасии получил 9,5 года за убийство знакомой

Москва19 мая Вести.Житель деревни Калы Бейского района Петр Васильевич Недовизия решением районного суда получил 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима за то, что напился и убил знакомую женщину на почве неприязненных отношений, сообщила пресс-служба судов Республики Хакасия в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что … Недовизия П.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти гражданке У. В качестве орудий преступления осужденный использовал полено, сломанный табурет и нож, причинив гражданке У. множественные телесные повреждения отметили в пресс-службе

Осужденный своей вины не признал. Помимо приговора, потерпевшая Л. Заявила к нему гражданский иск в размере 200 000 руб.

Приговор в законную силу не вступил.