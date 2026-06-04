Житель Иркутской области осужден за двойное убийство, совершенное в 1995 году

В Усолье-Сибирском вынесен приговор по двойному убийству в 1995 году Житель Иркутской области осужден за двойное убийство, совершенное в 1995 году

Москва4 июн Вести.В Усолье-Сибирском Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве двух человек в 1995 году. Подробности сообщает Следком в MAX. 61-летний местный житель приговорен к 9 годам лишения свободы.

Как установило следствие, 29 июня 1995 года у подсудимого возник конфликт с приятелем во время распития спиртных напитков. В результате осужденный ударил своего знакомого ножом в живот, а затем нанес еще один удар в спину его 35-летнего гостя.

Приятель хозяина квартиры от полученного ранения скончался на месте, а последний смог выйти в подъезд, где его обнаружили соседи говорится в сообщении

Позже 31-летний потерпевший умер в больнице.

В 2025 году следователям удалось установить личность подозреваемого в убийствах. Гособвинитель представил суду доказательства виновности подсудимого, хотя мужчина так и не признался в содеянном.