Житель Самары отправится в колонию на 17 лет за двойное убийство

Жителю Самары дали 17 лет за двойное убийство Житель Самары отправится в колонию на 17 лет за двойное убийство

Москва28 июл Вести.Суд в Самарской области признал местного жителя виновным в убийстве двух человек в январе 2025 года, ему назначили 17 лет колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в январе прошлого года мужчина был в гостях. Вовремя застолья между ним и двумя приятелями вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Подсудимый схватил кухонных нож и нанес оппоненту 4 удара в область груди. Очевидцем происходящего стал родной брат потерпевшего, который попытался остановить агрессора. Злоумышленник развернулся и ударил этим же ножом близкого родственника убитого, от которого последний скончался на месте говорится в сообщении

Покинуть квартиру злоумышленник не смог, так как не смог найти ключ от запертой двери. Он позвонил в службу 112 и рассказал, что стал свидетелем конфликта, в ходе которого братья убили друг друга. Прибывшие полицейские задержали мужчину.

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, он должен будет наблюдаться у психиатра по месту отбывания наказания, уточнили в прокуратуре.