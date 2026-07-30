На 18 лет осужден нижегородец, убивший и расчленивший двух человек

На 18 лет осужден житель Нижнего Новгорода, убивший и расчленивший двух человек На 18 лет осужден нижегородец, убивший и расчленивший двух человек

Москва30 июл Вести.На 18 лет колонии осужден 42-летний житель Нижнего Новгорода, убивший и расчленивший мужчину и женщину в квартире дома на улице Раевского. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным МВД по Нижегородской области, в августе 2025 года мужчина, находясь в квартире, поссорился с 51-летней хозяйкой жилища и, предположительно, ее 70-летним сожителем и нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. Позднее в правоохранительные органы от другой жительницы поступило сообщение о трупном запахе. Прибывшие на место полицейские обнаружили в захламленной квартире два обезглавленных тела.

Подозреваемого, предпочитавшего скитальческий образ жизни, задержали в одном из заброшенных строений на улице Генкиной.

[Фигурант] признан виновным … [по] пп. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц совершенное с особой жестокостью) … Назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы 2 года говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В МВД также отмечали, что осужденный является знакомым зятя дочери погибшей женщины и ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и преступление против собственности. Мужчина снимал у убитой комнату, в которой периодически проживал.