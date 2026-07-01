Жителя Урала арестовали по подозрению в убийстве двух родственниц

На Урале мужчина расправился с двумя родственницами Жителя Урала арестовали по подозрению в убийстве двух родственниц

Москва1 июл Вести.В Нижнем Тагиле суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве своей тети и двоюродной сестры, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Тела двух женщин 1955 и 1973 годов рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены днем 28 июня в частном доме на улице Заречная в Нижнем Тагиле.

По горячим следам установлен и задержан подозреваемый – местный житель, 1986 г.р... В частности, гражданин показал, что при помощи кухонного ножа совершил в состоянии опьянения убийство своей тети и двоюродной сестры из личной неприязни в ходе внезапно возникшей ссоры пояснили в СК

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Свою вину фигурант признал.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого в СИЗО.