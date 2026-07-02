В Нижнем Тагиле мужчина зарезал тетю и двоюродную сестру Житель Нижнего Тагила обвиняется в убийстве тети и двоюродной сестры

Москва2 июл Вести.Житель Нижнего Тагила расправился с тетей и двоюродной сестрой, которые мешали ему пить. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области в мессенджере MAX.

Преступление произошло в конце июня 2026 года. Тела двух женщин 1955-го и 1973 годов рождения были найдены в доме на улице Заречной. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. По версии следствия, между 40-летним мужчиной и родными начался конфликт из-за его пристрастия к алкоголю.

Когда подозреваемый пришел домой, его родственники (тетя и двоюродная сестра) стали ругать фигуранта, что он опять находится в состоянии опьянения. В ответ на это злоумышленник взял со стола в кухне нож и стал наносить обеим жертвам удары. После убийства обвиняемый убежал рассказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых

По решению суда мужчина арестован.