Москва2 июлВести.Житель Нижнего Тагила расправился с тетей и двоюродной сестрой, которые мешали ему пить. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области в мессенджере MAX.
Преступление произошло в конце июня 2026 года. Тела двух женщин 1955-го и 1973 годов рождения были найдены в доме на улице Заречной. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. По версии следствия, между 40-летним мужчиной и родными начался конфликт из-за его пристрастия к алкоголю.
Когда подозреваемый пришел домой, его родственники (тетя и двоюродная сестра) стали ругать фигуранта, что он опять находится в состоянии опьянения. В ответ на это злоумышленник взял со стола в кухне нож и стал наносить обеим жертвам удары. После убийства обвиняемый убежалрассказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых
По решению суда мужчина арестован.