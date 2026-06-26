В Нижнем Тагиле мужчина расстрелял знакомого после ссоры на парковке Задержан житель Нижнего Тагила, расстрелявший знакомого

Москва26 июн Вести.Жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По версии следствия, ночью 25 июня мужчина 1970 года рождения поругался со знакомым на парковке около дома на Ленинградском проспекте.

На почве ссоры фигурант вооружился имевшимся у него в багажнике автомобиля огнестрельным оружием и произвел из него выстрелы в оппонента говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Мужчина 1981 года рождения скончался на месте, а стрелявший сбежал, но был задержан вечером того же дня. В ведомстве отметили, что обвиняемый дал признательные показания и детализировал их на месте преступления.