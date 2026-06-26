Москва26 июн Вести.В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал меру пресечения 56-летнему Арсену Саркисяну, обвиняемому в убийстве. Мужчина заключен под стражу до 24 августа 2026 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в Telegram.

Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Саркисяну меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, по 24 августа 2026 года говорится в публикации пресс-службы

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

По данным следствия, 25 июня 2026 года Саркисян застрелил своего знакомого из карабина "Сайга" у Дворца ледового спорта в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Мужчина выстрелил оппоненту в спину, затем - в голову.

Силовики считают, что причиной конфликта мог стать денежный долг: погибший не возвращал деньги, и оба могли быть связаны с криминальным миром.

По информации E1.RU, Арсен Саркисян родился в Ереване, имеет гражданство РФ. Его строительная компания зарегистрирована в 2003 году, в разные годы она выигрывала конкурсы на государственных закупках. В 2020 году, например, занималась капитальным ремонтом одной из больниц в Нижнем Тагиле. В конце 2023 года компания признана банкротом.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ.