В Алтайском крае мужчину арестовали за убийство тещи и попытку застрелить жену Житель Алтайского края застрелил из ружья тещу и ранил жену

Москва17 июн Вести.В Алтайском крае местного жителя подозревают в убийстве тещи и попытке расправиться со своей женой. Как сообщает СУ СКР по региону, мужчина стрелял в обеих из ружья.

Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Целинного района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ… Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в Telegram-канале ведомства

Преступление произошло 15 июня, в понедельник. Супруги находились в гостях у матери женщины, когда между предполагаемым злоумышленником и его родными произошел конфликт. Тогда он сходил домой, взял незарегистрированную двухстволку, вернулся и сделал в сторону жены и тещи несколько выстрелов. Пенсионерка скончалась на месте, 44-летнюю пострадавшую госпитализировали.