Обвиняемый в убийстве пенсионеров топором предстанет перед судом на Камчатке На Камчатке перед судом предстанет обвиняемый в жестоком убийстве пенсионеров

Москва6 июл Вести.В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве двух пенсионеров, хулиганстве, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном проникновении в жилище, применении насилия в отношении представителя власти, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

По версии следствия, вечером 3 ноября 2025 года нетрезвый обвиняемый проник в квартиру к пожилой паре в соседнем подъезде. Пенсионеры попросили уйти непрощенного гостя, но злоумышленник взял топор и нанес им 71-летней женщине и ее 78-летнему супругу не менее 40 ударов по голове и телу. Оба скончались на месте. На шум прибежала соседка, фигурант с окровавленным топором погнался за ней. Женщина успела спрятаться в своей квартире.

Далее обвиняемый вышел во двор дома, там вел себя агрессивно, угрожал, повредил четыре автомобиля. Двое мужчин попытались обезоружить правонарушителя, но он сумел освободиться, ударив одного из них топором, пытался убить и второго. В итоге, спрятался в подъезде. На требование прибывших к месту событий полицейских выйти и сдаться фигурант стал размахивать железным прутом. Стражам порядка удалось его задержать.

Обвиняемый свою вину признал частично, утверждая, что помнит все смутно, свои действия объясняет реакцией на агрессию, якобы проявленную в его отношении.