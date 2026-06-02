В Башкортостане мужчину обвинили в убийстве жены и тещи с особой жестокостью Житель Башкортостана обвинен в жестоком убийстве и повреждении имущества

Москва2 июн Вести.Житель Туймазинского района Республики Башкортостан предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены и тещи с особой жестокостью. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Мужчина 68 лет проходит фигурантом по пунктам "а", "в", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Свою вину он отрицает.

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги и тещи с особой жестокостью, уничтожении и повреждении имущества написано в канале прокуратуры в MAX

По информации ведомства, в мае 2025 года у мужчины произошел конфликт с женой, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ссоры он облил супругу и жилое помещение бензином и поджег.

Жилье было уничтожено, погибла и находившаяся в помещении малоподвижная теща мужчины. Также огонь нанес ущерб на 720 000 рублей соседнему жилому помещению.