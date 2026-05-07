Житель Нелидова облил бензином мать и своего ребенка и пытался их поджечь

Житель Тверской области облил бензином мать и своего ребенка и пытался поджечь Житель Нелидова облил бензином мать и своего ребенка и пытался их поджечь

Москва7 мая Вести.В Нелидово местный житель облил бензином мать и своего малолетнего ребенка и пытался их поджечь. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Тверской области.

По версии следствия, 11 декабря 2025 мужчина, высказывая в адрес матери и своего малолетнего ребенка угрозу убийством, облил их и предметы домашнего обихода бензином и попытался поджечь с помощью зажигалки. Однако преступный умысел довести до конца не удалось из-за неисправности зажигалки.

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого … [по] ч. 3 ст. 30, п. "а, в, д, е" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, покушение на уничтожение чужого имущества) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.