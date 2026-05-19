В Петропавловске–Камчатском утверждено обвинение по делу об убийстве соседа

Москва19 мая Вести.Прокуратура Петропавловска–Камчатского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летнего местного жителя, он обвиняется в убийстве соседа, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

По версии следствия, в конце декабря 2025 года на фоне длительного бытового конфликта с 55-летним соседом обвиняемый взял нож, вышел в подъезд и нанес потерпевшему не менее 15 колото-резанных ранений, в том числе 5 несовместимых с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

От дачи показаний фигурант отказался.