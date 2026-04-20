Камчадал пойдет под суд за избиение знакомого, который зашел постирать вещи

Москва20 апр Вести.В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 48-летний местный житель по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он избил своего знакомого, который зашел, чтобы постирать вещи, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Мужчина был нетрезв, когда его приятель пришел к нему, чтобы затеять стирку.

В ходе совместного времяпрепровождения друзья поссорились, гость избил хозяина. Оппонент, обидевшись, взял трубный рычажный ключ и нанес им не менее трех ударов по затылку потерпевшего, от которых тот потерял сознание отметили в надзорном ведомстве

После этого мужчина вызвал скорую, поскольку испугался последствий. Травмы пострадавшего были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.