Обвиняемого в рукоприкладстве жителя Камчатки суд лишил свободы на год

Москва22 мая Вести.Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Елизово, он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Суд установил, что в мае 2025 года мужчина в гостях у своей знакомой в поселке Светлый оскорблял присутствующих там же девушек. 16-летний подросток вступился за них, за что злоумышленник избил его, переломав нос. Подсудимый вину признал.

Суд назначил фигуранту ограничение свободы на 1 год. Ему предстоит выплатить подростку и его маме компенсацию морального вреда в сумме 160 тысяч рублей. отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.