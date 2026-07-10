Москва10 июлВести.Двадцатилетний житель Елизово пойдет под суд по обвинению в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Молодой человек занимался ремонтом автомобилей в гаражном кооперативе.
В январе текущего года он взял на замену порогов машину, но вместо выполнения принятых на себя обязательств катался на ней, а также помогал застрявшим в снежном плену товарищам освободить их транспортные средства. В процессе неправомерного пользования чужим имуществом повредил его, причинив клиенту ущерб на сумму более 150 тыс. рублейотметили в пресс-службе
Обвиняемый вину признал. Дело передано в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.