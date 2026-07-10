Москва10 июл Вести.Двадцатилетний житель Елизово пойдет под суд по обвинению в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Молодой человек занимался ремонтом автомобилей в гаражном кооперативе.

В январе текущего года он взял на замену порогов машину, но вместо выполнения принятых на себя обязательств катался на ней, а также помогал застрявшим в снежном плену товарищам освободить их транспортные средства. В процессе неправомерного пользования чужим имуществом повредил его, причинив клиенту ущерб на сумму более 150 тыс. рублей