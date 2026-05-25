По делу об умышленном повреждении машины шваброй на Камчатке вынесен приговор

Москва25 мая Вести.В городе Вилючинск в Камчатском крае вынесен приговор по уголовному делу об умышленном повреждении автомобиля шваброй, фигуранткой которого является 23-летняя местная жительница. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно материалам расследования, в октябре 2025 года подсудимая, затаив обиду на свою сестру из-за разногласий в их имущественных отношениях, решила повредить ее автомобиль. В итоге она нанесла неоднократные удары ногами и деревянной шваброй по кузову машины.

Позже выяснилось, что транспортное средство принадлежит сожителю сестры злоумышленницы. Ущерб составил 162 тыс. рублей отмечается в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

В суде подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась и частично возместила ущерб.

По итогам рассмотрения дела женщина признана виновной в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, гражданский иск потерпевшего удовлетворен.