Житель Камчатки осужден за поджог машины соседа Суд на Камчатке приговорил поджигателя машины соседа к условному сроку

Москва19 мая Вести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Вилючинска, он признан виновным в покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Суд установил, что в январе текущего года фигурант решил отомстить соседям из-за их претензий по поводу громкой музыки и вызова в этой связи полиции. Сначала он порезал колеса автомобиля, принадлежащего семье потерпевших, затем облил ее горючей жидкостью и поджег. Машина не выгорела полностью благодаря вмешательству другого соседа. Ущерб составил почти 181 тысяча рублей.

Осужденному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ему предстоит возместить причиненный вред отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.