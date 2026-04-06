Житель Сыктывкара приговорен к 15 годам за поджог тепловоза

Москва6 апр Вести.Верховный суд Коми вынес приговор жителю Сыктывкара, поджегшему тепловоз. Об этом ведомство сообщает на своей странице в "ВК".

15 лет лишения свободы назначено Лебедеву С.С. за диверсию на железнодорожной станции "Сыктывкар" говорится в сообщении

По материалам суда, фигурант действовал по указанию неустановленных лиц и в ночь на 27 августа 2025 года поджег кабину тепловоза на территории депо Сыктывкара с помощью легковоспламеняющейся жидкости, разбив стекло.

Совершив поджог транспортного средства, обвиняемый причинил значительный имущественный ущерб ОАО "РЖД", подорвал экономическую безопасность и обороноспособность РФ, уточняется в сообщении. Также была создана угроза железнодорожной аварии.

По приговору Верховного Суда Республики Коми обвиняемый проведет первые 3 года в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима. С него взыскан материальный ущерб в размере более 25 млн рублей.