Подросток угнал автомобиль из гаража на Сахалине с помощью кран-балки

В сахалинском Корсакове полиция установила подозреваемого в краже автомобиля Подросток угнал автомобиль из гаража на Сахалине с помощью кран-балки

Москва10 июл Вести.Молодой человек 17 лет подозревается в краже с причинением значительного ущерба, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в Корсакове. Подросток, увидев гараж, заглянул внутрь через щель в дверях и увидел там автомобиль.

После этого юноша решил похитить транспортное средство. Реализуя задуманное, он сломал замок на дверях гаража, заранее вызвал кран-балку и с ее помощью транспортировал автомобиль в село Соловьевка. В дальнейшем фигурант несколько дней пользовался похищенным транспортным средством, после чего решил избавиться от него и совершил поджог отметили в пресс-службе

Таким образом молодой человек причинил хозяину машины ущерб на сумму 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.