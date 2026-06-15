В Крыму мужчина предстанет перед судом по делу о жестоком убийстве матери Житель Крыма убил мать, нанеся ей 132 удара ножом

Москва15 июн Вести.В Крыму завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью в отношении местного жителя, который нанес своей 70-летней матери 132 удара ножом, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Преступление произошло 30 января этого года в селе Трудовое Симферопольского района.

В ходе ссоры он ударил женщину по лицу, после чего вытащил из серванта раскладной нож и нанес ей не менее 132 колото-резанных ран. От полученных травм головы, шеи, груди и живота, правой верхней конечности с повреждением подкожной клетчатки, мягких тканей женщина скончалась сказано в сообщении

В СК региона уточнили, что злоумышленник попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув в окно третьего этажа, но его задержали полицейские.

Свою вину фигурант признал.

Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Крыма, уточнили в надзорном ведомстве.