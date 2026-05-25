Возбуждено дело об убийстве женщины и покушении на детей в Тульской области

В Тульской области убита женщина, ранены две девочки и их родственница

Москва25 мая Вести.В Тульской области Следственный комитет возбудил дело об убийстве 54-летней женщины и покушении на убийство двух детей и их родственницы. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в мессенджере MAX.

Согласно материалам дела, в понедельник, 25 мая, из поселка Ханино Суворовского района госпитализированы две девочки (8 и 11 лет) и их близкая родственница. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии с травмами различной степени тяжести. Тело 54-летней женщины - бабушки пострадавших детей - нашли в доме со следами насильственной смерти.

В настоящее время для проверки на причастность к преступлениям и проведения следственных действий доставлены два человека. Криминалисты продолжают работу на месте ЧП.