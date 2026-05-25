Пострадавшие при покушении в Тульской области девочки впали в кому Девочки, пережившие покушение в Тульской области, находятся в коме

Москва25 мая Вести.Две девочки, которые пострадали в результате нападения Суворовском районе Тульской области, находятся в больнице, они впали в кому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Состояние тяжелое, находятся в коме сказал собеседник агентства

ЧП произошло в поселке Ханино Суворовского района 25 мая. В одном из домов нашли тело 54-летней женщины со следами насильственной смерти. Две ее внучки 8 и 11 лет, а также и их близкая родственница были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны мужчина, уроженец Липецкой области 1991 года рождения, а также женщина 1985 года рождения. Они были задержаны по горячим следам на территории региона.