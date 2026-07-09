СК: убийство трех человек в частном доме расследуют в Таганроге

В Таганроге неизвестный убил двух женщин и мужчину в частном доме СК: убийство трех человек в частном доме расследуют в Таганроге

Москва9 июл Вести.В частном доме Таганрога произошло убийство трех человек: двух женщин и мужчины. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

Возраст погибших – 60, 64 и 86 лет. Их тела обнаружили в ночь на 9 июля в доме на 1-й Котельной улице. Раны свидетельствовали о криминальном характере смерти.

Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) говорится в сообщении СК

Личность убийцы удалось установить. По имеющимся данным, с места преступления фигурант уехал на машине. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают его, чтобы задержать.