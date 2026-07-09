МВД: подозреваемый в убийстве трех человек в Таганроге задержан

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге МВД: подозреваемый в убийстве трех человек в Таганроге задержан

Москва9 июл Вести.В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек. Об этом сообщает управление МВД России по Ростовской области в MAX.

Преступление было совершено в Таганроге. Фигурант скрылся с места происшествия на автомобиле и был обнаружен полицейскими в другом городе.

В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время он доставляется в СУ СК России по Ростовской области говорится в сообщении МВД

Уточняется, что правоохранительные органы также разыскивают родственника задержанного и проверяют его на причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что в частном доме Таганрога обнаружили тела двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет. Их раны свидетельствовали о насильственной смерти. Личность подозреваемого сразу установили, мужчину объявили в розыск.