Найдено тело подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

Подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге нашли мертвым в лесу Найдено тело подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге

Москва9 июл Вести.В Следственном комитете раскрыли некоторые данные об обстоятельствах тройного убийства в Ростовской области.

Утром в четверг, 9 июля, в частном доме на улице 1-я Котельная в городе Таганроге нашли тела трех человек.

Убитыми оказались женщины 60 и 86 лет, и 64-летний мужчины. У них имелись огнестрельные раны, а у мужчины – еще и колото-резаные ранения.

Силовики установили личность подозреваемого – 69-летнего мужчины.

Тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области говорится в публикации Следкома в MAX

Также правоохранители задержали 44-летнего сына подозреваемого, сейчас его проверяют на причастность к преступлению.

В момент нападения в доме также была женщина с ребенком и родственники жертв преступления. Преступника не смог их найти и устроил пожар, который оперативно потушили.

Произошедшее квалифицировали по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества и незаконном обороте оружия.

Расследование уголовного дела продолжается.