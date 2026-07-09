В Таганроге бывший полицейский расправился с семьей жены после 14 лет развода

В Таганроге мужчина убил трех родственников бывшей жены из-за развода В Таганроге бывший полицейский расправился с семьей жены после 14 лет развода

Москва9 июл Вести.В Таганроге семейная драма, длившаяся 14 лет, закончилась тройным убийством. Бывший полицейский Евгений, подозреваемый в убийстве родственников экс-супруги, задержан. Об этом сообщило издание KP.RU.

Отмечается, что супруги не могли поделить имущество с 2011 года. И в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-я Котельная были найдены убитыми 64-летний мужчина, 60-летняя женщина и 85-летняя пенсионерка – родители и бабушка Оксаны.

В преступлении подозревают бывшего 44-летнего мужа Оксаны, который после случившегося скрылся на автомобиле, но позднее был задержан полицейскими в Ростове-на-Дону.

Родственники подозреваемого рассказали, что супруги не могли поделить имущество с 2011 года. У пары остались трое детей.

Они разводились с 2011 года! Имущество они делили, да. Но там только дом и все. Да, у них трое детей. Но с этим проблем не было. Старшей дочери уже 18 лет, а двое других детей жили с Оксаной. рассказали KP.RU родственники Евгения

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Ранее Евгений работал в полиции, в последнее время занимался бизнесом.