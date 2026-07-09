Москва9 июл Вести.Бывший полицейский Евгений Утесов, подозреваемый в тройном убийстве родственников жены в Таганроге, был глубоко непорядочным человеком, который хотел быть богатым за чужой счет. Об этом "Вестям" рассказал знакомый подозреваемого журналист Евгений Михайлов.

Евгений Утесов подозревается в убийстве трех человек: тестя, тещи и бабушки бывшей жены. Жестокая расправа произошла на фоне затянувшейся дележки имущества. С 2024 года Утесов и его супруга Оксана Гончарова через суд делили жилье.

Сейчас бывшего полицейского допрашивают следователи, его задержали в Ростове-на-Дону, куда он скрылся после совершения преступления. В прошлом Утесов был сотрудником уголовного розыска, дослужился до майора и ушел со службы. По данным СМИ, перед увольнением якобы выяснилось, что по молодости был судим.

Я знал Евгения Утесова. Это глубоко непорядочный человек, он по-плохому уволился из полиции. Он удачно женился на дочери убитого и неплохо себя чувствовал. Человек хотел за чужой счет быть богатым, казаться богатым, но не получилось. Они расстались, и отец перекрыл ему возможности определенного заработка. Начались скандалы рассказал Евгений Михайлов

Когда супруги развелись, бизнес Утесова развалился. Он выгнал супругу и детей из дома. Суд сперва встал на сторону бывшего полицейского, но несколько дней назад спорное решение отменили.