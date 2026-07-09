Москва9 июлВести.В Ростовской области разыскивают предпринимателя, подозреваемого в убийстве трех человек в частном доме Таганрога. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.
По предварительным данным, с места преступления фигурант скрылся на автомобиле.
В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на его розыск и задержаниеговорится в сообщении МВД
Ранее в УМВД России по Таганрогу сообщили об обнаружении тел двух женщин 60 и 86 лет и 64-летнего мужчины. Раны свидетельствовали о криминальном характере смерти.