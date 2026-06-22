Москва22 июнВести.В СУ СК России по Ставропольскому краю рассказали о ходе расследования двойного убийства, совершенного жителем села Красногвардейское.

По версии следствия, 12 июня 44-летний мужчина напал на жену и дочерей, нанеся им множественные ножевые ранения. Это произошло на фоне длительного употребления будущим фигурантом расследования спиртных напитков.

От полученных ранений 40-летняя женщина и 9-летняя девочка скончались на месте. 4-летняя девочка осталась жива благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи

говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время выживший ребенок остается в больнице. После задержания отец семейства признал вину и раскаялся.

В настоящее время он находится под стражей. Психическое состояние мужчины будет проверено в ходе комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.