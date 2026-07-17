Житель Забайкалья обвиняется в убийстве двух человек во время пьяной ссоры

Обвиняемого в двух убийствах жителя Забайкалья заключили под стражу Житель Забайкалья обвиняется в убийстве двух человек во время пьяной ссоры

Москва17 июл Вести.Суд заключил под стражу жителя Краснокаменска Забайкайльского края, он обвиняется в убийстве двух человек, а также в покушении на убийство, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Установлено, что 13 июля 2026 года обвиняемый во время пьяной ссоры пытался убить знакомого. От ножевого ранения мужчина потерял сознание. Другие двое скончались от ран. Обвиняемый официально не трудоустроен и не имеет постоянного места жительства в округе. Часто выпивает, ранее привлекался к административной ответственности.

Суд заключил его под стражу на два месяца отмечается в сообщении

Постановление не вступило в законную силу.