Суд арестовал обвиняемых в убийстве семьи из поселка Ханино в Тульской области

Москва27 мая Вести.В Тульской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины и женщины, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство членов семьи из поселка Ханино. Об этом сообщило СУ СК России по Тульской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 34-летнему мужчине предъявлено обвинение по трем статьям, включая убийство двух лиц (в том числе малолетнего) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. 41-летняя женщина обвиняется в разбое.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации Следкома

По данным следствия, в ночное время 25 мая нападавшие проникли в дом, чтобы забрать золотые украшения. Когда потерпевшие попытались оказать сопротивление, злоумышленник нанес им множественные удары деревянным бруском по голове и телу. После этого обвиняемые забрали драгоценности и покинули место преступления.

От полученных травм погибли 54-летняя хозяйка дома и ее 10-летняя внучка. 46-летняя женщина и 9-летняя девочка госпитализированы с тяжелыми ранениями.

На допросе задержанные подробно рассказали о случившемся и признали вину. Расследование уголовного дела продолжается.