Внучка бывшего мэра Самары признала свою вину в убийстве родственников Внучка экс-мэра Самары Тархова признала вину в убийстве родственников

Москва21 мая Вести.Екатерина Тархова, внучка убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова, признала свою вину в убийстве бабушки и дедушки в ходе заседания в Самарском областном суде, сообщает "Интерфакс".

Женщине вменяют двойное убийство. Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась ее сообщница Таисия Киселева и мать Людмила Тархова.

Признаю вину в полном объеме сказала подсудимая, отвечая на вопрос судьи

При этом Тархова не считает себя виновной в надругательстве над телами своих родственников.

31-летнюю Екатерину Тархову обвиняют в убийстве Виктора Тархова и 79-летней Таисии Киселевой. По данным следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова вместе с двумя сообщниками убила своих пожилых бабушку и дедушку, отравив их. Тела своих жертв обвиняемая и один из соучастников заморозили при помощи азота, расчленили и раскидали мешки с их частями по мусорным контейнерам.

Затем фигуранты похитили имущество погибших, в том числе одежду и ювелирные украшения. Также с банковских счетов были похищены денежные средства и продан автомобиль погибшей. В общей сложности фигуранты похитили и уничтожили имущество на сумму более 3 миллионов рублей.

Двое соучастников преступления объявлены в международный розыск.