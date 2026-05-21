Москва21 маяВести.Екатерине Тарховой был продлен арест по обвинению в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, своего дедушки. Она пробудет в заключении до 12 ноября 2026 года, сообщает ТАСС.
Такое решение принял Самарский областной суд.
Суд, рассмотрев вопрос о мере пресечения в отношении Тарховой Екатерины и Киселевой Таисии постановил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения удовлетворитьнаписано в публикации
Тархова, согласно версии следствия, отравила свою бабушку и дедушку, после чего тела убитых были расчленены и выброшены. Их имущество же было похищено.
Киселевой же вменяют кражу автомобиля убитой.