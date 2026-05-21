Обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова продлили арест на полгода Суд Самары продлил арест убийце экс-мэра Тархова до 12 ноября

Москва21 мая Вести.Екатерине Тарховой был продлен арест по обвинению в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, своего дедушки. Она пробудет в заключении до 12 ноября 2026 года, сообщает ТАСС.

Такое решение принял Самарский областной суд.

Суд, рассмотрев вопрос о мере пресечения в отношении Тарховой Екатерины и Киселевой Таисии постановил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения удовлетворить написано в публикации

Тархова, согласно версии следствия, отравила свою бабушку и дедушку, после чего тела убитых были расчленены и выброшены. Их имущество же было похищено.

Киселевой же вменяют кражу автомобиля убитой.