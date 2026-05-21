Москва21 мая Вести.В Самарском областном суде начался процесс над внучкой бывшего мэра города Виктора Тархова Екатериной Тарховой, обвиняемой в его убийстве и убийстве его супруги, сообщает ГТРК "Самара".

Также на скамье подсудимых оказалась сообщница Тарховой Таисия Киселева.

Кроме того, на заседание этапировали мать подсудимой – Людмилу Тархову. Фигурантам дела зачитают обвинение сказано в сообщении

31-летнюю Екатерину Тархову обвиняют в убийстве Виктора Тархова и 79-летней Таисии Киселевой. По данным следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова вместе с двумя сообщниками убила своих пожилых бабушку и дедушку, отравив их. Тела своих жертв обвиняемая и один из соучастников заморозили при помощи азота, расчленили и раскидали мешки с их частями по мусорным контейнерам.

Затем фигуранты похитили имущество погибших, в том числе одежду и ювелирные украшения. Также с банковских счетов были похищены денежные средства и продан автомобиль погибшей. В общей сложности фигуранты похитили и уничтожили имущество на сумму более 3 миллионов рублей.

Двое соучастников преступления объявлены в международный розыск.