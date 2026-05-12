Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары поступило в суд Дело внучки экс-мэра Самары передали в областной суд

Москва12 мая Вести.Уголовное дело в отношении Екатерины Тарховой поступило в Самарский областной суд, сообщает ГТРК "Самара". Напомним, девушка обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки Виктора и Натальи Тарховых. Виктор Тархов был мэром Самары в 2006-2010 гг.

Дело зарегистрировано и распределено председателю судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда Мельниковой К. Ю. говорится в сообщении телекомпании

Как указано в материалах следствия, Екатерина Тархова вместе с двумя сообщниками отравила своих бабушку и дедушку, заморозила их тела при помощи азота, а затем расчленила.

Фигуранты дела похитили имущество погибших, в том числе одежду и ювелирные украшения. Также с банковских счетов были сняты денежные средства.

О дате судебного заседания сообщат дополнительно.